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У Херсонській області затопило село

Херсонська область, Вівторок 28 липня 2020 13:10
У Херсонській області затопило село
Фото: наслідки негоди (npu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Зливи затопили кілька десятків будинків

У результаті сильних дощів в Генічеському районі Херсонської області затопило село Сокологірне. Рівень води на вулицях сягнув близько 30 см.

Про це повідомили у Національній поліції.

За словами заступника начальника поліції області Дениса Захарченка, вода пішла на подвір’я домоволодінь місцевих мешканців і підтопила кілька десятків будинків, в яких проживають понад 150 селян.

Наразі на місці чергують працівники районного відділу поліції. На допомогу поліцейським виїхали колеги з сусідніх районів та бійці роти поліції особливого призначення.

"Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку, допомагають працівникам служби з надзвичайних ситуацій у викачуванні води, спостерігають за домоволодіннями для недопущення фактів мародерства, а також допомагають постраждалим перевозити речі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому затопило популярний український курорт Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області.

Також повідомлялося про підтоплення низки інфраструктурних об’єктів у Івано-Франківську.

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