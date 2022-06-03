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В Херсонской области заработала украинская связь: у каких операторов

Фото: в Херсонской области снова работает украинская связь (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 3 июня 2022 года, в оккупированной Херсонской области снова заработала украинская связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"В области начинает появляться "Киевстар" и "Водафон". Похоже, что оккупанты дали питание на украинские сети. Еще один план россиян сломался благодаря стойкости и храбрости жителей Херсона. Отключили, хотели, чтобы все перешли на российских операторов, но ничего не удалось", - отметил он.

По его словам, херсонцы могут пробовать звонить своим близким.

Напомним, в конце мая российские оккупанты отключили связь на всем оккупированном юге Украины.

Украинская сторона отмечает, что именно российские войска имеют полный доступ и контроль над необходимым оборудованием.

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