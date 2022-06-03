У Херсонській області запрацював український зв'язок: у яких операторів

Сьогодні, 3 червня 2022 року, в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"В області починає з'являтися "Київстар" і "Водафон". Схоже, що окупанти дали живлення на українські мережі. Ще один план росіян зламався завдяки стійкості і хоробрості жителів Херсона. Відключили, хотіли, щоб всі перейшли на російських операторів, але нічого не вдалося", - зазначив він.

За його словами, херсонці можуть пробувати дзвонити своїм близьким.