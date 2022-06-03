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У Херсонській області запрацював український зв'язок: у яких операторів

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Херсонська область, П'ятниця 03 червня 2022 15:59
У Херсонській області запрацював український зв'язок: у яких операторів Фото: у Херсонській області знову працює український зв'язок (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 3 червня 2022 року, в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"В області починає з'являтися "Київстар" і "Водафон". Схоже, що окупанти дали живлення на українські мережі. Ще один план росіян зламався завдяки стійкості і хоробрості жителів Херсона. Відключили, хотіли, щоб всі перейшли на російських операторів, але нічого не вдалося", - зазначив він.

За його словами, херсонці можуть пробувати дзвонити своїм близьким.

Нагадаємо, в кінці травня російські окупанти відключили зв'язок на всьому окупованому півдні України.

Українська сторона зазначає, що саме російські війська мають повний доступ і контроль над необхідним обладнанням.

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