У Херсонській області запрацював український зв'язок: у яких операторів
Сьогодні, 3 червня 2022 року, в окупованій Херсонській області знову запрацював український зв'язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.
"В області починає з'являтися "Київстар" і "Водафон". Схоже, що окупанти дали живлення на українські мережі. Ще один план росіян зламався завдяки стійкості і хоробрості жителів Херсона. Відключили, хотіли, щоб всі перейшли на російських операторів, але нічого не вдалося", - зазначив він.
За його словами, херсонці можуть пробувати дзвонити своїм близьким.
Нагадаємо, в кінці травня російські окупанти відключили зв'язок на всьому окупованому півдні України.
Українська сторона зазначає, що саме російські війська мають повний доступ і контроль над необхідним обладнанням.
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