ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы

Херсонская область, Понедельник 10 августа 2020 17:43
В Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы
Фото: мор рыбы в Днепровско-Бугском лимане (darg.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Инспекторы взяли воду на пробу

В Днепровско-Бугском лимане в Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы. Вода в лимане имела специфический цвет и запах сероводорода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как отмечается, погибли более миллиона рыб.

"При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода", - говорится в сообщении.

Инспекторы агентства отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

О факте гибели рыбы проинформировали соответствущие службы. Причины гибели рыбы устанавливаются.

Напомним, ранее в Очаковском районе Николаевской области обнаружили массовую гибель рыбы в одном из лиманов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины рыба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь