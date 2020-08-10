Инспекторы взяли воду на пробу
В Днепровско-Бугском лимане в Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы. Вода в лимане имела специфический цвет и запах сероводорода.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.
Как отмечается, погибли более миллиона рыб.
"При обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 млн экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. При осмотре также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода", - говорится в сообщении.
Инспекторы агентства отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.
О факте гибели рыбы проинформировали соответствущие службы. Причины гибели рыбы устанавливаются.
Напомним, ранее в Очаковском районе Николаевской области обнаружили массовую гибель рыбы в одном из лиманов.