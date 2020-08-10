У Херсонській області зафіксували масовий мор риби

Фото: мор риби в Дніпровсько-Бузькому лимані (darg.gov.ua)

Інспектори взяли воду на пробу

У Дніпровсько-Бузькому лимані в Херсонській області зафіксували масовий мор риби. Вода в лимані мала специфічний колір і запах сірководню.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства рибного господарства.

Як зазначається, загинуло понад мільйон риб.

"При обстеженні 2 км ділянки водойми виявлено близько 1,6 млн примірників загиблого бичка, червонопірки та карася сріблястого. При огляді також встановлено, що вода у водоймі має специфічний колір, з характерним запахом сірководню", - йдеться в повідомленні.

Інспектори агентства відібрали проби води та зразки загиблої риби для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.

Про факт загибелі риби поінформували відповідні служби. Причини загибелі риби встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Очаківському районі Миколаївської області виявили масову загибель риби в одному з лиманів.