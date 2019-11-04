В Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы

В Голопристанском районе (Херсонская область) патруль рыбоохраны обнаружил массовый мор рыбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что по приблизительным подсчетам умерло более 1,5 млн. особей различных видов рыб. По факту массовой гибели рыбы полиция открыла уголовное производство.

"Как сообщил заместитель областного главка полиции Николай Вербицкий, по данному факту следователями Голопристанского отделения полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны вод", - говорится в сообщении.

Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз воздуха, воды и почвы. В случае подтверждения нарушения правил охраны вод, виновным лицам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: массовый мор рыбы в Херсонской области (npu.gov.ua)

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала нарушение норм международного права со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в отношении украинцев. Сообщается, что двое мужчин ловили рыбу в Азовском море, после чего сотрудники ФСБ их задержали и добивались ложных показаний за якобы браконьерский вылов. Мужчины находились на рыболовецкой лодке в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска.

Также РБК-Украина сообщало, что в июле сотрудники Госпогранслужбы сообщили об очередных провокациях в Азовском море со стороны береговой охраны России.