В Херсонской области ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное СтратКом ВСУ .

На кадрах видно несколько очагов огня, а клубы дыма настолько мощные, что за ними не особо видно местность.

Как сообщалось, ранее украинские военные ударили по военной базе оккупантов на территории оккупированной Херсонской области.

Напомним, украинские бойцы использовали Himars против российских военных в Новой Каховке. Более сотни оккупантов погибли в результате удара.

Кроме того, за минувшие сутки Россия потеряла в Украине еще 100 своих военных убитыми и один вертолет. Всего украинские бойцы уничтожили около 37 300 оккупантов.

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