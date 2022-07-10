У Херсонській області ВСУ знищили артилерійську батарею окупантів

Українські військові знищили артилерійську батарею окупантів на Херсонському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане СтратКом ЗСУ.
"Херсонська область, знищення російської артилерійської батареї", - йдеться в підпису до кадрів.
На кадрах видно кілька місць з вогнем, а клуби диму настільки потужні, що за ними не надто видно місцевість.
Як повідомлялося, раніше українські військові вдарили по військовій базі окупантів на території Херсонської області.
Нагадаємо, українські бійці використали Himars проти російських військових у Новій Каховці. Більше сотні окупантів загинули внаслідок удару.
Крім того, за минулу добу Росія втратила в Україні ще 100 своїх військових вбитими та один гелікоптер. Всього українські бійці знищили близько 37 300 окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.