У Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами, - Арестович
У селищі Вітрове Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів і техніку ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в Telegram.
Зокрема, українські військові розгромили:
- намети з особовим складом,
- склад боєприпасів,
- 5 КамАЗів,
- 4 гаубиці
- 1 С-400
"Уцілілих не відзначено", - заявив Арестович.
Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявляв, що українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи з контрнаступальних дій у бік Херсона. Станом на 14 червня вони знаходилися за 20 кілометрів від міста.
Також ми писали, що у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.
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