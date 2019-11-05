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У Херсонській області тимчасово закриють КПВВ "Каланчак"

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 19:31
У Херсонській області тимчасово закриють КПВВ "Каланчак"
Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

Пропуск громадян не буде здійснюватися з 7 по 15 листопада

У Херсонській області тимчасово закриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак" з-за проведення будівельних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби Facebook.

Повідомляється, що пропуск громадян на КПВВ "Каланчак" не буде здійснюватися з 7 по 15 листопада.

"Для проведення представниками "Укрзалізниці" будівельних робіт підвищеної небезпеки при реконструкції контрольних пунктів на адміністративному кордоні з АР Крим, виключення випадків травмування людей та незручностей при перетині, керівництво регіональної філії "Одеська залізниця" звернулося до голови Херсонської обласної державної адміністрації для призупинення оформлення громадян в КПВВ "Каланчак"

При цьому контрольні пункти "Чаплинка" і "Чонгар" продовжують працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що будівельні роботи на КПВВ "Каланчак" планували завершити до 10 листопада. 15 листопада планувався візит президента України Володимира Зеленського з метою перевірки облаштування КПВВ.

Також повідомлялося, що, за словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, облаштування пунктів пропуску на админгранице з тимчасово окупованих Кримом не означає, що уряд відновлює повідомлення з півостровом.

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Новини України КаланчакКПВВХерсонская область
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