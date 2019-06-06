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В Херсонской области водитель въехал в остановку, двое погибших

Новости » Происшествия    06.06.2019 - 13:27
В Херсонской области водитель въехал в остановку, двое погибших
Фото: место аварии (npu.gov.ua)

По данному факту начато уголовное производство

В Херсонской области вблизи села Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, столкнулись Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106. После чего Volkswagen выехал на обочину, где находилась остановка общественного транспорта. В результате наезда пострадавшая семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса.

"В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра скончалась во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: ДТП в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека

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