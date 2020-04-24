В Херсонской области увеличилось количество заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области заразились уже 79 человек

В Херсонской области подтвердили два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что заражение подтвердили у 29-летней жительницы села Великие Копани и 26-летней женщины из города Олешки, которая является медработником Олешковской центральной районной больницы.

"Областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины за последние сутки провел 313 ПЦР-исследований на выявление острой респираторной болезни COVID-19, по результатам которых выявлено 2 новых случая. Все инфицированные контактировали с ранее установленными больными COVID-19. Состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", - сообщили в ОГА.

Также на протяжении суток трое пациентов с коронавирусом выздоровели.

Всего в области 79 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровели 14 человек, 1 - умер.

Кроме этого в ОГА отметили, что с 13:00 25 апреля по 6:00 27 апреля будут введены ограничения на передвижение и нахождение в общественных местах граждан в городах Олешки, Геническ, и сел Малые Копани и Солонцы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Ровенской области подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 463 больных.

Также сообщалось, что в Винницкой области после того, как обнаружили коронавирус у одной жительницы, закрыли два села. Такое решение было принято в связи с тем, что женщина имела широкий круг контактов.