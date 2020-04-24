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В Ровенской области подтвердили 10 новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 21:05
В Ровенской области подтвердили 10 новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 463 больных коронавирусом

В Ровенской области подтвердили 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что новые случаи были выявлены в Дубно - 3, Сарненском - 4, Ровенском - 2, и Березновском районах - 1. Возраст больных от 4 до 63 лет.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 463 случая заболевания COVID-19. Из них 12 летальных и 41 человек выздоровел", - сообщили в ОГА.

На данный момент на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 102 образца. Результаты ожидаются в субботу утром.

Также в ОГА отметили, что завершился 14-дневный карантин в селе Тынное Сарненского района, где был введен запрет на въезд-выезд после 16 подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Винницкой области закрыли два села после того, как обнаружили коронавирус у одной жительницы. Такое решение было принято в связи с тем, что женщина имела широкий круг контактов.

Также сообщалось, что под Днепром в городе Подгороднее зафиксировали вспышку коронавируса в трех реабилитационных центрах, где заразились 26 человек. В связи с возможным нарушением санитарных норм прокуратура открыла дело.

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