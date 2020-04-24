У Херсонській області збільшилася кількість хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області заразилися вже 79 осіб

У Херсонській області підтвердили два нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що зараження підтвердили у 29-річної мешканки села Великі Копані та 26-річної жінки з міста Олешки, яка є медпрацівником Олешківської центральної районної лікарні.

"Обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу провів 313 ПЛР-досліджень на виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19, за результатами яких виявлено 2 нових випадки. Всі інфіковані контактували з раніше встановленими хворими COVID-19. Стан хворих задовільний, вони знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом", - повідомили в ОДА.

Також протягом доби троє пацієнтів з коронавірусом одужали.

Всього в області 79 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса. З них одужали 14 осіб, 1 - помер.

Крім цього в ОДА зазначили, що з 13:00 25 квітня по 6:00 27 квітня будуть введені обмеження на пересування і перебування у громадських місцях громадян у містах Олешки, Генічеськ, і сіл Малі Копані та Солонці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Рівненській області підтвердили 10 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в регіоні 463 хворих.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області після того, як виявили коронавірус в однієї мешканки, закрили два села. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що жінка мала широке коло контактів.