Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.35
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.35
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.61
Межбанк BID 30.57
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Херсонській області від удару струмом загинув хлопчик

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 15:07
Іллюстративне фото (pixabay)
Іллюстративне фото (pixabay)

Діти гралися на території підприємства, яка не охороняється

У Херсонській області від удару струмом загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"У Бериславський відділ поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на території непрацюючого підприємства хлопчика вбило струмом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загиблим від ураження струмом виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі.

Зазначається, що кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю.

"Наразі поліція встановлює осіб, яким належить вказана територія і які б мали забезпечити її охорону та не допускати до об’єкту з високою напругою сторонніх людей", - йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за частиною другою ст. 275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд" (карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області у м. Нікополь автомобіль на смерть збив дитину на пішохідному переході.

У Харкові мікроавтобус збив на смерть семирічну дівчинку У Херсонській області вилучили зброю та боєприпаси
Теги публікації: Херсонская область, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся