У Херсонській області від удару струмом загинув хлопчик

Діти гралися на території підприємства, яка не охороняється

У Херсонській області від удару струмом загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"У Бериславський відділ поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл на території непрацюючого підприємства хлопчика вбило струмом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загиблим від ураження струмом виявився 8-річний хлопчик з міста Нова Каховка, який приїхав в гості до бабусі.

Зазначається, що кілька дітей гралися на території підприємства, яка не охороняється. Зі слів друзів загиблого, хлопчик доторкнувся до трансформатора і його вразило струмом. Він помер ще до приїзду медиків. Про подію повідомив його товариш, який побіг до найближчого магазину та розповів про все продавцю.

"Наразі поліція встановлює осіб, яким належить вказана територія і які б мали забезпечити її охорону та не допускати до об’єкту з високою напругою сторонніх людей", - йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за частиною другою ст. 275 Кримінального кодексу України "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд" (карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області у м. Нікополь автомобіль на смерть збив дитину на пішохідному переході.