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В Херсонской области без света и воды остается 131 населенный пункт

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Херсонская область, Четверг 07 апреля 2022 18:04
В Херсонской области без света и воды остается 131 населенный пункт Фото: в Херсонской области 131 населенный пункт без воды и света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области 131 населенный пункт остается без воды и света. Кроме того, без газоснабжения находятся 18 652 домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.

Отмечается, что в части общин, временно находящихся в оккупации, существует проблема с поставкой лекарств, продуктов, горюче-смазочных материалов и выдачей пенсий через Укрпочту и наличными.

В Великокопановской территориальной общине создана российская военная комендатура.

От постоянных обстрелов страдают населенные пункты Бериславского района, которые нуждаются в эвакуации и гуманитарных коридоров.

Напомним, мэр Каховки (Херсонская область) покинул город из-за постоянных угроз оккупантов.

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