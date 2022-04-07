В Херсонской области без света и воды остается 131 населенный пункт

В Херсонской области 131 населенный пункт остается без воды и света. Кроме того, без газоснабжения находятся 18 652 домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.

Отмечается, что в части общин, временно находящихся в оккупации, существует проблема с поставкой лекарств, продуктов, горюче-смазочных материалов и выдачей пенсий через Укрпочту и наличными.

В Великокопановской территориальной общине создана российская военная комендатура.

От постоянных обстрелов страдают населенные пункты Бериславского района, которые нуждаются в эвакуации и гуманитарных коридоров.