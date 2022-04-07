У Херсонській області без світла та води залишається 131 населений пункт

У Херсонській області 131 населений пункт залишається без води та світла. Крім того, без газопостачання перебувають 18 652 домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у частині громад, що тимчасово перебувають в окупації, існує проблема з постачанням ліків, продуктів, пально-мастильних матеріалів та видачею пенсій через Укрпошту та готівкою.

У Великокопанівській територіальній громаді створена російська військова комендатура.

Від постійних обстрілів страждають населені пункти Бериславського району, які потребують евакуації та гуманітарних коридорів.