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В Херсонской области в сентябре пройдут военные учения

Херсонская область, Четверг 13 августа 2020 20:34
В Херсонской области в сентябре пройдут военные учения
Фото: военные учения (armyinform.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Учения состоятся с 17 по 26 сентября

В Херсонской области пройдут 10-дневные учения "Объединенные усилия – 2020" с подразделениями территориальной обороны. Они состоятся с 17 по 26 сентября.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что недавно состоялось координационное совещание относительно учений с участием военных и руководителей Херсонской области, ответственных за территориальную оборону области.

"Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическом обеспечении, планировании и отработке различных сценариев", - говорится в сообщении.

Напомним, США провели военные учения в Черном море.

Кроме того, в конце июля в Украине прошли международные военные учения Sea Breeze-2020; в учениях принимали участие военные, корабли и самолеты из восьми стран.

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