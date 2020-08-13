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У Херсонській області у вересні пройдуть військові навчання

Херсонська область, Четвер 13 серпня 2020 20:34
У Херсонській області у вересні пройдуть військові навчання
Фото: військові навчання (armyinform.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Навчання відбудуться з 17 по 26 вересня

У Херсонській області пройдуть 10-денні навчання "Об'єднані зусилля - 2020" з підрозділами територіальної оборони. Вони відбудуться з 17 по 26 вересня.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відзначається, що недавно відбулася координаційна нарада щодо навчань за участю військових і керівників Херсонської області, відповідальних за територіальну оборону області.

"Під час наради, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичному забезпеченню, плануванні та відпрацювання різних сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США провели військові навчання в Чорному морі.

Крім того, в кінці липня в Україні пройшли міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020; в навчаннях брали участь військові, кораблі і літаки з восьми країн.

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