У Херсонській області у вересні пройдуть військові навчання

Фото: військові навчання (armyinform.com.ua)

Навчання відбудуться з 17 по 26 вересня

У Херсонській області пройдуть 10-денні навчання "Об'єднані зусилля - 2020" з підрозділами територіальної оборони. Вони відбудуться з 17 по 26 вересня.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відзначається, що недавно відбулася координаційна нарада щодо навчань за участю військових і керівників Херсонської області, відповідальних за територіальну оборону області.

"Під час наради, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичному забезпеченню, плануванні та відпрацювання різних сценаріїв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США провели військові навчання в Чорному морі.

Крім того, в кінці липня в Україні пройшли міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020; в навчаннях брали участь військові, кораблі і літаки з восьми країн.