В Херсонской области российские военые похитили бывшего депутата облсовета

Так, ночью 15 мая стало известно, что Помазнюк был похищен вооруженными солдатами РФ и вывезен прямо со своего дома в эту среду, 11 мая.

Отмечается, что экс-депутат Херсонского облсовета, директор ФГ "Акант" 1966 года рождения, скорее всего, находится в отделении полиции в Новой Каховке.

Виктор Помазнюк (фото: официальная Facebook-страница Каховской территориальной общины)

Также в Каховской ТО сообщили, что 12 мая прямо из своего дома вооруженными военными РФ был похищен Александр Остапенко. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

При этом поздно вечером 14 мая российские оккупанты выпустили из плена директора каховской школы Виктора Пендальчука, который был похищен рашистами еще 30 апреля.