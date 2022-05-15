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У Херсонській області російські військові викрали колишнього депутата облради

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Херсонській області російські військові викрали колишнього депутата обласної ради Віктора Помазнюка. Окупанти можуть утримувати його в Новій Каховці в будівлі поліції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Каховської міської територіальної громади.

Так, вночі 15 травня стало відомо, що Помазнюк був викрадений озброєними солдатами РФ і вивезений прямо зі свого будинку в цю середу, 11 травня.

Зазначається, що екс-депутат Херсонської облради, директор ФГ "Акант" 1966 року народження, швидше за все, знаходиться у відділенні поліції в Новій Каховці.

Віктор Помазнюк (фото: офіційна Facebook-сторінка Каховської територіальної громади)

Також у Каховській ТГ повідомили, що 12 травня прямо зі свого будинку озброєними військовими РФ був викрадений Олександр Остапенко. Нині його місцезнаходження невідоме.

При цьому пізно ввечері 14 травня російські окупанти випустили з полону директора Каховської школи Віктора Пендальчука, який був викрадений рашистами ще 30 квітня.

Раніше 14 травня стало відомо, що російські військові відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгена Родіонова, який був викрадений 2 травня.

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