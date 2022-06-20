UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области россияне украли списки избирателей: Нацполиция назвала причину

Фото: в Херсонской области россияне украли списки избирателей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские захватчики украли списки избирателей в Херсонской области. Они планируют ускорить проведение "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

"Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что трое вооруженных оккупантов вломились в здание и под угрозами заставили работников передать им 15 коробок с избирательной документацией. В них находились списки по выборам президента Украины в 2019 году.

"Таким образом они пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти", - подчеркивают в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенные чиновники, которые сотрудничают с РФ, подготовят "референдум" в Херсонской области до начала осени.

Также мы писали, что оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне. На их должности ставят людей из ОРДЛО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонполицияХерсонская областьРеферендумВойна России против Украины