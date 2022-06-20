В Херсонской области россияне украли списки избирателей: Нацполиция назвала причину

"Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что трое вооруженных оккупантов вломились в здание и под угрозами заставили работников передать им 15 коробок с избирательной документацией. В них находились списки по выборам президента Украины в 2019 году.

"Таким образом они пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти", - подчеркивают в полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.