В Херсонской области россияне украли списки избирателей: Нацполиция назвала причину

Российские захватчики украли списки избирателей в Херсонской области. Они планируют ускорить проведение "референдума".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
"Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины", - сказано в сообщении полиции.
Отмечается, что трое вооруженных оккупантов вломились в здание и под угрозами заставили работников передать им 15 коробок с избирательной документацией. В них находились списки по выборам президента Украины в 2019 году.
"Таким образом они пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти", - подчеркивают в полиции.
Правоохранители уже открыли уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, ранее стало известно, что самопровозглашенные чиновники, которые сотрудничают с РФ, подготовят "референдум" в Херсонской области до начала осени.
Также мы писали, что оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне. На их должности ставят людей из ОРДЛО.
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