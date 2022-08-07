В Херсонской области россияне похищают местных за оборот гривны

В оккупированной части Херсонской области начались похищения людей, которые занимаются оборотом гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.
Хлань сообщил, что российские военные продолжают бороться с оборотом гривны на оккупированной территории Херсонской области. В магазинах занимаются изъятием терминалов, а людей, которые занимаются оборотом гривны начали похищать.
"Постепенно гривну все больше вытесняют из обращения", - заявил Хлань.
Напомним, что ранее оккупанты запрещали оборот гривны в Херсонской области.
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