В Херсонській області росіяни викрадають місцевих за обіг гривні

В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.
Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.
"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.
Нагадаємо, що раніше окупанти забороняли обіг гривні у Херсонській області.
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