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В Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума"

Фото: в Херсонской области россиянам не хватает людей для проведения "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты на захваченных территориях Херсонской области, продолжают готовиться к проведению незаконного референдума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонской областной государственной администрации.

Российские оккупанты продолжают процесс подготовки, к проведению так называемого референдума на оккупированной территории Херсонской области. По данным областной администрации сейчас оккупанты сталкиваются с проблемами при формировании так называемых "избирательных комиссий".

“Из-за нехватки кадров, оккупанты не могут сформировать необходимое количество комиссий", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ раскрыла планы оккупантов по проведению референдума в Херсонской области.

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