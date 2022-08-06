У Херсонській області росіянам бракує людей для проведення "референдуму"

Окупанти на захоплених територіях Херсонської області, продовжують готуватись до проведення незаконного референдуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської обласної державної адміністрації.

Російські окупанти продовжують процес підготовки, до проведення так званого референдуму на окупованій території Херсонської області. За даними обласної адміністрації наразі окупанти стикаються з проблемами під час формування так званих "виборчих комісій".

"Через брак кадрів, окупанти не можуть сформувати необхідну кількість комісій”, - йдеться у повідомленні.