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У Херсонській області росіянам бракує людей для проведення "референдуму"

Фото: У Херсонській області росіянам бракує людей для проведення "референдуму" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти на захоплених територіях Херсонської області, продовжують готуватись до проведення незаконного референдуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Херсонської обласної державної адміністрації.

Російські окупанти продовжують процес підготовки, до проведення так званого референдуму на окупованій території Херсонської області. За даними обласної адміністрації наразі окупанти стикаються з проблемами під час формування так званих "виборчих комісій".

"Через брак кадрів, окупанти не можуть сформувати необхідну кількість комісій”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ розкрила плани окупантів стосовно проведення референдуму у Херсонській області.

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