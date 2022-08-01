СБУ раскрыла планы россиян по "референдуму" в Херсонской области
Россия вместе с коллаборантами готовила так называемый "референдум" в Херсонской области. Однако Служба безопасности раскрыла планы оккупантов и разоблачила организаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Кремль пытается "присоединить" южные регионы Украины к составу России и легитимизировать этот процесс. Оккупанты уже разработали концепцию с привязкой к датам.
Основную роль в проведении "референдума" отдали прокремлевскому движению "Волонтеры zа Россию". Участники должны сымитировать в регионе поддержку оккупантов местными жителями, а также создать постановочные сюжеты для российских телеканалов.
СБУ отмечает, что жители Херсонской области не поддерживают планы России. В то же время коллаборанты "докладывают" своим российским кураторам, что украинцы против "присоединения", оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения.
Спецслужба установила личности и местопребывание предателей и их координаторов.
Напомним, СБУ накануне разоблачила подготовку россиян к псевдореферендуму на Донбассе.
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