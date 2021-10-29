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В Херсонской области развернули мобильный госпиталь: может принять 120 больных

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Каховке Херсонской области завершено развертывание мобильного госпиталя ГСЧС Украины. Он сможет принять 120 больных коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Мобильный госпиталь развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его готовность проинспектировал глава ГСЧС Украины Николай Ильченко.

Он убедился в полной комплектации передвижного медицинского комплекса и передал его исполняющему обязанности директора КП "Каховская центральная больница" Андрею Федотову.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Вместимость комплекса составляет 120 койко-мест.

Фото: Херсонской области развернули мобильный госпиталь ГСЧС (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, мобильный госпиталь ГСЧС привезли в Каховку 25 октября для расширения возможностей городской больницы принимать больных коронавирусом.

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Херсонская областьГСЧС