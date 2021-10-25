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В Херсонскую область уже привезли мобильный госпиталь. Развернут в Каховке

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Каховка, Понедельник 25 октября 2021 20:46
В Херсонскую область уже привезли мобильный госпиталь. Развернут в Каховке Фото: мобильный госпиталь ГСЧС Украины развернули в Каховке (facebook.com/MNSKHERSON)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В одну из больниц Каховки Херсонкой области доставили мобильный госпиталь ГСЧС. Его развернут на специально подготовленной площадке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС в Херсонской области.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Госпиталь развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его развертывание позволит увеличить вместимость медучреждения на 120 койко-мест для больных коронавирусом.

"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", - уточнили в ГСЧС.

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Херсонская область ГСЧС
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