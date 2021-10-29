У Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь: може прийняти 120 хворих

У Каховці Херсонської області завершено розгортання мобільного госпіталю ДСНС України. Він зможе прийняти 120 хворих коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Мобільний госпіталь розгорнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його готовність проінспектував голова ДСНС України Микола Ільченко.
Він переконався в повній комплектації пересувного медичного комплексу і передав його виконувачу обов'язків директора КП "Каховська центральна лікарня" Андрію Федотову.
Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Місткість комплексу становить 120 ліжко-місць.
Фото: Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадавши, мобільний госпіталь ДСНС привезли до Каховки 25 жовтня для розширення можливостей міської лікарні приймати хворих коронавірусом.