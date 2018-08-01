У Херсонській області викрили на хабарі посадовця Антимонопольного комітету

Він вимагав 106 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі у розмірі 106 тис. гривень одного із керівників Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначають у СБУ, чиновник вимагав гроші за непритягнення комерсанта до відповідальності через порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Його викрили у службовому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

"Посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство, для встановлення інших можливих фактів протиправної діяльності чиновника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у Одеській області затримали адвоката, який вимагав 1 млн гривень. За несплату адвокат погрожував проблемами зі "злодіями у законі"

Також у Вінницькій області на хабарі викрили прокурора. Він вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів.