В Херсонской области снова раздаются взрывы
Фото: в Херсонской области снова раздаются взрывы (t me landforcesofukraine-3)
В Бериславском районе Херсонской области слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Хлопок и Селитра решили разогреть орков перед ночными концертами и неожиданно посетили Бериславский район. Взрывы "гуманитарки" слышны далеко от эпицентра "вечеринки", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.
Кроме этого, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую батарею.
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