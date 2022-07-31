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В Херсонской области снова раздаются взрывы

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Херсон, Воскресенье 31 июля 2022 16:56
В Херсонской области снова раздаются взрывы Фото: в Херсонской области снова раздаются взрывы (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Наталия Гурковская

В Бериславском районе Херсонской области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Хлопок и Селитра решили разогреть орков перед ночными концертами и неожиданно посетили Бериславский район. Взрывы "гуманитарки" слышны далеко от эпицентра "вечеринки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

Кроме этого, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую батарею.

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