В Херсонській області знову лунають вибухи
Фото: в Херсонській області знову лунають вибухи (t me landforcesofukraine-3)
В Бериславському районі Херсонській області чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Бавовна і Селітра вирішили розігріти орків перед нічними концертами і несподівано завітали в Бериславський район. Вибухи "гуманітарки" чути далеко від епіцентру "вечірки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.
Окрім цього, українські військові знищили російську артилерійську батарею.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.