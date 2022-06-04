Из Херсонской области пытались выйти около 20 человек. Выпустили половину

Через линию фронта в Херсонской области на подконтрольную территорию пытались выйти около 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам местного активиста Юрия Самохвалова, люди пытались выйти из области в районе поселка Высокополье. Однако российские военные выпустили только 11 человек.

Он также отметил, что те, кто вышел, обеспечили гуманитарной помощью и отвезли в безопасное место.