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Из Херсонской области пытались выйти около 20 человек. Выпустили половину

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Херсонская область, Суббота 04 июня 2022 20:50
Из Херсонской области пытались выйти около 20 человек. Выпустили половину Фото: жители Херсонской области пытаются выйти на подконтрольную территорию (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Через линию фронта в Херсонской области на подконтрольную территорию пытались выйти около 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам местного активиста Юрия Самохвалова, люди пытались выйти из области в районе поселка Высокополье. Однако российские военные выпустили только 11 человек.

Он также отметил, что те, кто вышел, обеспечили гуманитарной помощью и отвезли в безопасное место.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты заблокировали все выезды из Херсонской области. Местные жители не могут безопасно покинуть регион и выехать в подконтрольные районы.

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