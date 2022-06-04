З Херсонської області намагалися вийти близько 20 осіб. Випустили половину
Фото: жителі Херсонської області намагаються вийти на підконтрольну територію (GettyImages)
Через лінію фронту в Херсонській області на підконтрольну територію намагалися вийти близько 20 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами місцевого активіста Юрія Самохвалова, люди намагалися вийти з області в районі селища Високопілля. Однак російські військові випустили тільки 11 осіб.
Він також зазначив, що ті, хто вийшов, забезпечили гуманітарною допомогою і відвезли в безпечне місце.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти заблокували всі виїзди з Херсонської області. Місцеві жителі не можуть безпечно покинути регіон і виїхати в підконтрольні райони.
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