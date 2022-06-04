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З Херсонської області намагалися вийти близько 20 осіб. Випустили половину

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Херсонська область, Субота 04 червня 2022 20:50
З Херсонської області намагалися вийти близько 20 осіб. Випустили половину Фото: жителі Херсонської області намагаються вийти на підконтрольну територію (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Через лінію фронту в Херсонській області на підконтрольну територію намагалися вийти близько 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами місцевого активіста Юрія Самохвалова, люди намагалися вийти з області в районі селища Високопілля. Однак російські військові випустили тільки 11 осіб.

Він також зазначив, що ті, хто вийшов, забезпечили гуманітарною допомогою і відвезли в безпечне місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти заблокували всі виїзди з Херсонської області. Місцеві жителі не можуть безпечно покинути регіон і виїхати в підконтрольні райони.

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