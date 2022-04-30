В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

В Херсонской области полностью исчезла мобильная связь и интернет у всех операторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
В частности, нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.
Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне рассказал, что это не авария.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне оккупанты захватили здание городского совета.
Также мы писали, что оккупанты в Херсоне похитили почти 60 детей-сирот.
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