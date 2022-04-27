Оккупанты в Херсоне похитили почти 60 детей-сирот. Вывезли в неизвестном направлении, - омбудсмен

Российские военные похитили 58 детей-сирот, которые скрывались в подвале одной из церквей в Херсоне. Бывший уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба объяснил, как оккупанты могли узнать о месте пребывания детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Кулебы.

"Информирую вас, Людмила (омбудсмен Людмила Денисова - ред.), что сразу после публикации вашего поста, все церкви в этом городе начали обыскивать ФСБ и оккупационные власти. К моменту публикации Вашего поста о том, что в подвале церкви находятся дети, - они не знали. Пока ситуация в Херсоне еще не была такой критической, местные власти не дали разрешения на выезд этого дома ребенка. Но к моменту публикации вашего поста, шанс спасти детей и вывезти на территории, подконтрольные Украине, был", - написал Кулеба.

Кулеба отметил, что дети-сироты были вывезены в неизвестном направлении.

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