У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет

У Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Зокрема, немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.
Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це не аварія.
Раніше ми повідомляли, що у Херсоні окупанти захопили будівлю міської ради.
Також ми писали, що окупанти у Херсоні викрали майже 60 дітей-сиріт.
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