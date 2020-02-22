В Херсонской области произошел взрыв на АЗС

В Херсонской области в субботу, 22 февраля, произошел взрыв на АЗС, один пострадавший с ожогами был доставлен в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области Сергея Черного.

По его словам, 22 февраля в 11:23 на пульт связи 4-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС.

Спасатели установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. При взрыве пострадали два сотрудника АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен в Великоалександровскую центральную районную больницу с ожогами лица и рук 3-й степени, другой получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, однако от госпитализации отказался. Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.

Напомним, в Черниговской области 20 февраля произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

Ранее в городе Белозерске (Донецкая область) на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Как отмечалось, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.