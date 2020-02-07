В Херсонской области произошел пожар на АЗС

В Херсонской области сегодня, 7 февраля, произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, около 18 часов вблизи Берислава грузовой автомобиль столкнулся с модулем газовой заправки. В результате столкновения произошел пожар и была повреждена цистерну с газом. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением.

Отмечается, что в 20:05 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде сошел с рельсов поезд, перевозивший нефть. С рельсов сошли 25-30 вагонов, затем произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.