У Херсонській області сталася пожежа на АЗС

Фото: пожежа на АЗС (facebook.com / MNS.GOV.UA)

На заправці спалахнула вантажівка

У Херсонській області сьогодні, 7 лютого, сталася пожежа на автозаправній станції (АЗС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

За даними рятувальників, близько 18 години поблизу Берислава вантажний автомобіль зіткнувся з модулем газової заправки. В результаті зіткнення сталася пожежа та було пошкоджено цистерну з газом. Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням.

Зазначається, що о 20:05 пожежа була локалізована на площі 50 квадратних метрів. Ліквідація пожежі продовжується. До гасіння залучено 15 осіб особового складу та 4 одиниць техніки.

Херсонська область: вогнеборці ліквідовують пожежу вантажного автомобіля та пошкодженої ємності з газом на АЗС Вогнеборці Головне Управління ДСНС України у Херсонській області ліквідовують пожежу вантажного автомобіля та пошкодженої ємності з газом на АЗС 7 лютого о 18:16 поблизу м. Берислав водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем газової АЗС, внаслідок чого виникла пожежа. Відбувається горіння вантажного автомобіля та пошкодженої ємності з газом об’ємом 15 куб.м. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 15 чол. о/с та 4 од. техніки ДСНС. Опубліковано ДСНС України Пʼятниця, 7 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді зійшов з рейок поїзд, який перевозив нафту. З рейок зійшли 25-30 вагонів, потім відбувся вибух, в результаті якого почалася сильна пожежа.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горять шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.