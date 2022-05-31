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В Херсонской области не получится восстановить мобильную связь: в чем причина

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не сможет восстановить мобильную связь в Херсонской области в ближайшее время. Войска РФ полностью контролируют необходимое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области скорее всего не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что украинцы в Херсонской области остались без мобильной связи и интернета. Также у них нет возможности совершить национальные и международные звонки при помощи стационарных телефонов.

Напомним, вечером, 30 мая 2022 года, выяснилось, что в Херсоне и области исчезла мобильная связь.

Позже стало известно, что мобильную связь и интернет в Херсонской области отключили российские военные.

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