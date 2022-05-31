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У Херсонській області не вдасться відновити мобільний зв'язок: у чому причина

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не зможе відновити мобільний зв'язок у Херсонській області найближчим часом. Війська РФ повністю контролюють необхідне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

"На жаль, найближчим часом відновити зв'язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання знаходиться під повним контролем окупаційного режиму і російських військових", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що українці в Херсонській області залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. Також у них немає можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки за допомогою стаціонарних телефонів.

Нагадаємо, увечері, 30 травня 2022 року, з'ясувалося, що у Херсоні та області зник мобільний зв'язок.

Пізніше стало відомо, що мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області відключили російські військові.

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