У Херсонській області не вдасться відновити мобільний зв'язок: у чому причина

Україна не зможе відновити мобільний зв'язок у Херсонській області найближчим часом. Війська РФ повністю контролюють необхідне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
"На жаль, найближчим часом відновити зв'язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання знаходиться під повним контролем окупаційного режиму і російських військових", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що українці в Херсонській області залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. Також у них немає можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки за допомогою стаціонарних телефонів.
Нагадаємо, увечері, 30 травня 2022 року, з'ясувалося, що у Херсоні та області зник мобільний зв'язок.
Пізніше стало відомо, що мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області відключили російські військові.
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