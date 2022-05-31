У Херсонській області не вдасться відновити мобільний зв'язок: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

"На жаль, найближчим часом відновити зв'язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання знаходиться під повним контролем окупаційного режиму і російських військових", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що українці в Херсонській області залишилися без мобільного зв'язку та інтернету. Також у них немає можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки за допомогою стаціонарних телефонів.