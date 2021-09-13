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В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом

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Херсонская область, Понедельник 13 сентября 2021 12:56
В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом Фото: правоохранители задержали 45-летнего мужчину (hr.npu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который угрожал взорвать собственный дом. У него изъяли две гранаты РГД-5.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута сообщил, что в ходе длительных переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать гранату.

"Гражданина задержали. В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату "РГД-5", - сказал Балута.

Сейчас правоохранители проводят осмотр дома злоумышленника на предмет выявления других запрещенных предметов. Причины и детали инцидента устанавливаются.

В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать домФото: правоохранители задержали мужчину, который забаррикадировался в собственном доме и угрожал его взорвать (hr.npu.gov.ua)

Напомним, что в Днепре на улице Литейной произошел взрыв в машине. В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля.

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Херсонская область
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