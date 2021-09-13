В Херсонской области полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом
Фото: правоохранители задержали 45-летнего мужчину (hr.npu.gov.ua)
Правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который угрожал взорвать собственный дом. У него изъяли две гранаты РГД-5.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
Начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута сообщил, что в ходе длительных переговоров полицейским удалось убедить мужчину отдать гранату.
"Гражданина задержали. В ходе досмотра в его кармане полицейские нашли еще одну гранату "РГД-5", - сказал Балута.
Сейчас правоохранители проводят осмотр дома злоумышленника на предмет выявления других запрещенных предметов. Причины и детали инцидента устанавливаются.
Фото: правоохранители задержали мужчину, который забаррикадировался в собственном доме и угрожал его взорвать (hr.npu.gov.ua)