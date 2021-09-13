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У Херсонській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок

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Херсонська область, Понеділок 13 вересня 2021 12:56
У Херсонській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок Фото: правоохоронці затримали 45-річного чоловіка (hr.npu.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який погрожував підірвати власну оселю. У нього вилучили дві гранати РГД-5.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіона.

Начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута повідомив, що в ході тривалих перемовин поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати гранату.

"Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату "РГД-5", - сказав Балута.

Наразі правоохоронці проводять огляд будинку зловмисника на предмет виявлення інших заборонених предметів. Причини та деталі інциденту встановлюються.

У Херсонській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинокФото: правоохоронці затримали чоловіка, який забарикадувався у власному будинку і погрожував його підірвати (hr.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Дніпрі на вулиці Ливарній стався вибух у машині. В результаті події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля.

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