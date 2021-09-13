У Херсонській області поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок
Фото: правоохоронці затримали 45-річного чоловіка (hr.npu.gov.ua)
Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який погрожував підірвати власну оселю. У нього вилучили дві гранати РГД-5.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіона.
Начальник Генічеського районного відділу поліції Сергій Балута повідомив, що в ході тривалих перемовин поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати гранату.
"Громадянина затримали. В ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату "РГД-5", - сказав Балута.
Наразі правоохоронці проводять огляд будинку зловмисника на предмет виявлення інших заборонених предметів. Причини та деталі інциденту встановлюються.
Фото: правоохоронці затримали чоловіка, який забарикадувався у власному будинку і погрожував його підірвати (hr.npu.gov.ua)