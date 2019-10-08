В Херсонской области подожгли дом судей

В селе Малокаховка (Херсонская область) в ночь на 8 октября неизвестные пытались поджечь дом судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел около трех часов ночи. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями. Как отмечают местные СМИ, потерпевшими стали Ирина и Сергей Пилипенко.

В течение двух часов сотрудники ДСНС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал. По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющейся вещества.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Фото: поджог дома в Херсонской области (hr.npu.gov.ua)

Напомним, под окнами квартиры советника главы Херсонской областной администрации прогремел взрыв. На месте происшествия полицейские обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва повреждено оконное стекло. Никто из граждан не пострадал.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Следствием установлено вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.