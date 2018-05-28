У Херсонській області площа лісової пожежі зросла з 20 до 100 га

У ДСНС запевнили, що загрози населеним пунктам немає

У Херсонській області поблизу с. Раденськ Олешківського району на території лісництва триває гасіння пожежі на площі близько 100 гектарів, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 га у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіація здійснила 27 скидів води (105 тон води), а саме: гелікоптером МІ-8 МО України 18 скидів (36 тон води) та літаками АН-32П ДСНС 9 скидів (69 тон води). Однак о 20:20 гасіння пожежі авіацією призупинено на нічний час.

"На допомогу направлено 27 чоловік та 10 од. техніки підвищеної прохідності ГУ ДСНС Запорізької та Миколаївської областей, додатково приведено в готовність підрозділи ГУ (У) ДСНС у Дніпропетровській та Кіровоградській областях у кількості 40 чоловік особового складу та 10 од. техніки підвищеної прохідності", - поінформували у Держслужбі.

Таким чином, до ліквідації пожежі залучено 179 чоловік та 62 од. техніки, з них: від ДСНС 101 людина та 27 од. техніки, у тому числі 3 од. авіаційної техніки (від ДСНС - 2 літаки АН-32П, від Міноборони - вертоліт МІ-8), від лісового господарства 78 чоловік та 35 од. техніки, з них 5 тракторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа пожежі поблизу с. Раденськ Олешківського району на території лісництва складає 20 га, її гасіння ускладнювалося сильними поривами вітру.