В Херсонской области патрульные собирали "дань" с водителей перегруженных фур

По данным следствия, злоумышленники требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов.

"Полицейские "проверяли" грузовики на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что схема действовала с октября прошлого года и приносила дельцам 25 тысяч гривен "прибыли" ежедневно. Двух злоумышленников задержали.

"В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карточки, через которые проходило большинство расчетов", - сообщили в СБУ.

Фото: в Херсонской облатси разоблачили коррупционную схему (ssu.gov.ua)