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Поймали на "горячем": ГБР задержало прокурора Бердянска на взятке

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Бердянск, Пятница 16 июля 2021 18:03
Поймали на "горячем": ГБР задержало прокурора Бердянска на взятке Фото: ГБР задержало прокурора Бердянска на крупной взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители задержали прокурора Бердянской окружной прокуратуры за вымогательство взятки. Злоумышленник обещал местному предпринимателю закрыть уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно данным следствия, прокурор требовал от предпринимателя 25 тысяч долларов, для закрытия уголовного производства и игнорирования дальнейших, якобы, правонарушений.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины, прокурору Бердянской окружной прокуратуры грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР задержало прокурора Бердянска на крупной взятке (фото dbr.gov.ua)

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