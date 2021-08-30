У Херсонській області патрульні збирали "данину" з водіїв перевантажених фур

За даними слідства, зловмисники вимагали по 500 гривень з великогабаритної машини за безперешкодне перевезення понаднормових вантажів.

"Поліцейські "перевіряли" вантажівки на "перегруз" на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав "знімати данину" з водіїв місцевий підприємець - посередник", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що схема діяла з жовтня минулого року і приносила ділкам 25 тисяч гривень "прибутку" щодня. Двох зловмисників затримали.

"У ході обшуків вилучили велику кількість готівки, платіжні картки, через які проходило більшість розрахунків", - повідомили в СБУ.

Фото: в Херсонській облатсі викрили корупційну схему (ssu.gov.ua)